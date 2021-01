Usa: assalto al Congresso, agente coinvolto negli scontri muore suicida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un agente della polizia del Campidoglio degli Stati Uniti che era in servizio durante l'assalto al Congresso messo in atto il 6 gennaio da sostenitori del presidente Donald Trump si è tolto la vita sabato 9 gennaio, a tre giorni dall'accaduto. Ad annunciarlo è la famiglia di Howard Liebengood, questo il nome del poliziotto, suicidatosi a 51 anni. L'uomo era stato assegnato alla divisione del Senato ed era entrato a far parte del dipartimento nel 2005. Barry Pollack, avvocato della famiglia Liebengood, ha detto a "BuzzFeed News" che l'agente si trovava al Campidoglio durante l'irruzione. "La sua morte è una tragedia che ha privato tutti noi di un dipendente pubblico devoto", ha detto Pollack. "La sua famiglia ha subito una perdita devastante e chiede che di aver lo spazio necessario per piangerlo in privato" ha aggiunto. (segue) (Nys)