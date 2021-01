Italia-San Marino: Scalfarotto riceve Segretario di Stato Beccari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Ivan Scalfarotto, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Segretario di Stato di San Marino, Luca Beccari. L’incontro, si legge in una nota, ha consentito di fare il punto sulla trattazione dei temi presenti nell’agenda della Commissione mista tra i due Paesi avviata lo scorso ottobre: la cooperazione finanziaria, l’accordo di collaborazione radiotelevisiva, la collaborazione in ambito sanitario e la questione dell’approvvigionamento energetico di San Marino. Il Sottosegretario Scalfarotto ha espresso soddisfazione per la positiva conclusione di quest’ultimo tema, primo risultato concreto del metodo di lavoro adottato. È stato quindi concordato che le prossime riunioni della Commissione mista avranno cadenza semestrale, con la prossima riunione prevista in primavera, in occasione della quale si potranno affrontare ulteriori tematiche di reciproco interesse. “Mai come negli ultimi mesi vi è stata intensità di contatti e incontri con San Marino”, ha sottolineato Scalfarotto al termine della riunione. “Abbiamo instaurato un nuovo metodo di lavoro tra i due Paesi che sta già portando risultati concreti nella gestione e soluzione delle tante questioni comuni che vi sono tra due Paesi che non sono soltanto amici ma, come dico sempre, che condividono anche la stessa casa”. (Com)