Governo: Di Maio, settimana decisiva, mettere da parte armi di propaganda

- Quella appena iniziata sarà una "settimana decisiva", scrive su Facebook il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, che invita "tutte le forze politiche a mettere da parte le armi della propaganda" e a concentrarsi "invece su due cose: Recovery plan e scostamento di bilancio. E facciamolo coinvolgendo anche le opposizioni, le Regioni e gli Enti locali", propone. "Con il primo strumento - ricorda Di Maio - pianifichiamo l’utilizzo di 209 miliardi, che significa più risorse per la sanità, più sostegno alle imprese, più green, innovazione e digitalizzazione. E poi lo scostamento di bilancio, perché servono altri miliardi per dare ristori a chi ha subito importanti cali di fatturato". Per l'ex capo politico M5s la direzione da seguire "è questa: continuare a dare aiuti a chi è stato colpito dalla pandemia, poche chiacchiere e lavorare, insieme. Dimostriamo di essere una nazione forte", conclude. (Rin)