Italia-Canada: Conte sente Trudeau, intesa su lotta a Covid e crescita socio-economica equa

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto stasera una conversazione telefonica con il primo ministro canadese, Justin Trudeau. Lo riferisce una nota della presidenza del Consiglio. Sono state approfondite le prospettive di lavoro comune per fronteggiare le grandi sfide globali, anche nel quadro della presidenza italiana del G20 e in vista del Partenariato con il Regno Unito per la COP26. Condivisa - continua la nota - la forte intesa fra Italia e Canada sui temi-chiave della lotta alla pandemia, del rilancio di una crescita sociale ed economica equa, sostenibile e resiliente e del contrasto ai cambiamenti climatici. (Com)