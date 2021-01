Usa: procura di Washington valuta incriminazione Trump per assalto al Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore di Washington Dc, Karl Racine, ha annunciato ai microfoni dell'emittente “Msnbc” che il suo ufficio sta vagliando la possibilità di incriminare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per “incitamento alla violenza”. Racine ha fatto esplicito riferimento ai discorsi tenuti da Trump, suo figlio Donald Jr e dall’avvocato Rudy Giuliani nel corso della manifestazione che ha preceduto l’assalto al Campidoglio di mercoledì 6 gennaio, quando un gruppo di sostenitori dell’inquilino della Casa Bianca ha fatto irruzione nella sede istituzionale per interrompere la certificazione del voto delle presidenziali celebrate il 3 novembre scorso. Il procuratore si è detto consapevole delle difficoltà legali di indagare su un presidente in carica, ma ha fatto notare che il mandato di Trump scadrà fra nove giorni.(Nys)