Roma: Campidoglio, Sala operativa Ama e polizia locale presenti a piazza Vittorio (2)

- "Roma Capitale è costantemente presente in piazza con la Sala operativa sociale sul fronte dell'accoglienza, insieme ad Ama e polizia locale che ringraziamo per il costante impegno. L'interazione e la sinergia con le forze dell'ordine è assicurata dalla proficua collaborazione con la Prefettura di Roma, con cui il dialogo è sempre proseguito per la ricerca di ulteriori soluzioni anche sul fronte della criminalità e dei fenomeni di illegalità. Invitiamo il Municipio I ad attivarsi per quello che è di sua competenza, tra cui gli interventi di rimozione delle masserizie e delle pulizie degli insediamenti, in quanto queste importanti azioni rientrano tra le attività straordinarie di rimozione rifiuti per i quali tutti i Municipi sono stati invitati già da tre anni a richiedere specifici fondi in bilancio e sottoscrivere convenzioni con l'azienda municipalizzata per interventi ancora più incisivi e mirati in contesti di particolare criticità", dichiarano il delegato alla Sicurezza Marco Cardilli e l'assessora alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale Veronica Mammì. (segue) (Com)