Usa: si dimette il segretario alla Sicurezza interna Chad Wolf

- Il segretario statunitense ad interim per la Sicurezza interna, Chad Wolf, rassegna le dimissioni dal suo incarico. Ad annunciarlo è lo stesso Wolf in un lettera indirizzata al dipartimento e resa pubblica dai media Usa. Nella missiva, Wolf spiega che le sue dimissioni "sono giustificate dagli eventi recenti, comprese le recenti e immeritate iniziative legali riguardo la validità della mia autorità come segretario ad interim". Tali dinamiche “servono a distogliere attenzione e risorse dall'importante lavoro che il dipartimento sta svolgendo in questo critico momento di transizione di potere", scrive Wolf, il quale ha anche detto di essere "rattristato" per le dimissioni, poiché aveva programmato di rimanere al suo posto fino a quando Biden non si fosse insediato la prossima settimana. Il presidente Donald Trump aveva ritirato la nomina di Chad Wolf a segretario della Sicurezza nazionale giovedì 7 gennaio. Poche ore prima, il membro del governo in carica lo aveva esortato a prendere le distanze dall'attacco del giorno precedente al Campidoglio degli Stati Uniti.(Nys)