Messico: a novembre entrate settore turismo in calo del 54,8 per cento rispetto al 2019

- Le entrate derivate dal turismo internazionale in Messico hanno registrato a novembre del 2020 un calo del 54,8 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Inegi) sottolineando che il calo è attribuibile non solo ad una diminuzione dell'afflusso di turisti a causa della pandemia del Covid-19 ma anche al fatto che i pochi turisti arrivati nel paese nell'undicesimo mese dell'anno scorso hanno speso meno. In termini nominali a novembre sono entrati 783 milioni di dollari contro 1,704 miliardi dell'anno precedente, mentre per quanto riguarda il numero di turisti il calo è stato del 45,6 per cento. Secondo i dati più recenti forniti dall'Inegi il turismo rappresentava l'8,7 per cento del prodotto interno lordo del Paese e la diminuzione degli introiti corrisponde all'inizio della pandemia. Secondo dati ufficiali nei mesi da aprile a novembre le entrate del settore si sono ridotte tra un terzo alla metà rispetto al 2019. (segue) (Mec)