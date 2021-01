Colombia: ministra Esteri Claudia Blum positiva a nuovo coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli esteri della Colombia, Claudia Blum, è risultata positiva al test per il nuovo coronavirus. In un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, Blum ha segnalato che a causa di "un caso che si è presentato in famiglia" ha iniziato un "periodi di isolamento preventivo" e si è sottoposta al test. "Il risultato della prova di conferma è stato positivo", ha spiegato la ministra riportando comunque un buono stato di salute. La Colombia ad oggi conta 1.786.900 casi di contagio e 46.114 morti. Il paese ha avviato a settembre il modello di “isolamento selettivo e autoprotettivo”, uno schema che - confermando alcuni divieti di agglomerazione a livello nazionale - assegna alle amministrazioni locali la possibilità di disporre chiusure mirate a zone, a orari o ad attività specifiche. Fondamentale la raccomandazione alla autodisciplina sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e igiene. Il timore della “seconda ondata” ha riattivato le cautele agli aeroporti e potrebbe preludere a nuove forme di restrizione. Chiusi, dopo la scoperta della nuova mutazione del virus, i collegamenti con il Regno Unito. (segue) (Mec)