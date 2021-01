Colombia: ministra Esteri Claudia Blum positiva a nuovo coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allarmante la situazione nella capitale. Il 7 gennaio le autorità di Bogotà hanno indetto una chiusura generalizzata a partire dalle 24 del 7 gennaio, fino alle 16 (ora locale) di martedì 12 gennaio come misura di prevenzione straordinaria della pandemia di Covid. La decisione, ha annunciato la sindaca Claudia Lopez, giunge in risposta al forte incremento dei casi di contagio nel distretto della capitale, e il conseguente livello di occupazione delle infrastrutture sanitarie molto elevato, in particolare per quello che riguarda le unità di terapia intensiva. "E' dura iniziare il nuovo anno prendendo queste misure, ma dipende da tutti superare rapidamente questo picco della pandemia", ha detto Lopez in conferenza stampa. "Ci troviamo di fronte a possibili pericoli, come il nuovo ceppo del virus e per questo dobbiamo rafforzare le misure di protezione", ha aggiunto, riferendosi alla variante inglese del Covid. (segue) (Mec)