Germania: il governo aderisce alla Coalizione per la natura e le persone (2)

- Merkel ha quindi elogiato il One Planet Summit come tappa importante in vista della 15ma conferenza dell'Onu sulla biodiversità, in programma a Kumming in Cina dal 17 al 30 maggio 2021. Merkel ha poi rivolto un appello alla comunità internazionale per fermare la distruzione delle foreste. Insieme a Regno Unito e Norvegia, la Germania ha stanziato cinque miliardi di dollari per la protezione delle foreste pluviali negli ultimi cinque anni. In merito al coronavirus, la cancelliera tedesca ha affermato che esiste una connessione tra la conservazione della natura e lo scoppio delle pandemie. Al riguardo, Merkel ha sottolineato che proteggere le foreste significa tutelare anche la salute umana. La cancelliera tedesca ha, infine, dichiarato che, se distrugge foreste e habitat naturali, l'umanità aumenta il rischio di diffusione di agenti patogeni. (Geb)