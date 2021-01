Roma: Campidoglio, Sala operativa Ama e polizia locale presenti a piazza Vittorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sala operativa sociale di Roma Capitale "interviene con cadenza giornaliera all'interno di piazza Vittorio e in particolare nella zona sotto i portici dove è stato rilevato un aumento delle segnalazioni di persone senza dimora presenti". È quanto si legge in una nota del Campidoglio. "A dicembre - spiega - la Sala operativa sociale ha effettuato all'interno della piazza oltre 20 interventi. Contestualmente, si è appurata la puntualità delle azioni di pulizia da parte di Ama in tutta l'area e continua il raccordo con la vigilanza della polizia locale tesa a scongiurare episodi di abuso di alcol o assembramento". (segue) (Com)