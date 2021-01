Usa: Facebook rimuove post contenenti il motto trumpiano "stop the steal"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma Facebook ha annunciato che provvederà a rimuovere tutti i contenuti con riferimenti all'espressione "stop the steal" (Fermate il furto), una frase popolare tra i sostenitori del presidente statunitense Donald Trump e resa virale proprio dall'inquilino della Casa Bianca in riferimento alle elezioni "rubate", ossia le presidenziali del 3 novembre 2020. Secondo Trump, infatti, la competizione elettorale, la cui vittoria è stata assegnata al democratico Joe Biden, sarebbe stata macchiata da pesanti brogli. Il "Wall Street Journal" riferisce dell'iniziativa di Facebook come "parte di una serie di misure d'emergenza per arginare la disinformazione e l'incitamento alla violenza sulla piattaforma in vista dell'inaugurazione del presidente eletto Joe Biden", in programma per mercoledì 20 gennaio. (segue) (Nys)