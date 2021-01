Difesa: Guerini incontra a Roma vicepremier Governo accordo nazionale libico Maitig

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto nel tardo pomeriggio di oggi a Roma presso Palazzo Baracchini – sede del ministero della Difesa - l’incontro tra il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il vice presidente del Governo di accordo nazionale della Libia Ahmed Maitig. Guerini ha anzitutto espresso al Vice Presidente soddisfazione per l’eccellente stato dei rapporti tra i due Paesi. “La frequenza ed il tenore dei nostri incontri istituzionali” ha affermato “fotografano in maniera impeccabile lo stato delle nostre ottime relazioni, da ultima anche la recente visita qui a Roma del Presidente Sarraj che ha incontrato il Presidente Conte ed il ministro Di Maio, la settimana scorsa”. Al centro del cordiale colloquio, si legge in una nota, la crisi libica, sulla quale Guerini ha auspicato una soluzione politica e rispettosa delle volontà del popolo libico. Guerini ha inoltre confermato soddisfazione per i risultati registrati nell’autunno scorso a seguito dell’accordo per il cessate il fuoco di ottobre e ha aggiunto: “è ora indispensabile, nell’interesse del popolo libico, proseguire nel dialogo istituzionale in atto, in maniera da individuare prontamente soluzioni condivise e sostenibili che possano garantire una transizione ordinata ed efficace verso le elezioni del dicembre del 2021. L’Italia continuerà ad assicurare il proprio pieno sostegno al dialogo intra-libico e continuerà a sensibilizzare gli altri attori internazionali sull’importanza di lavorare in maniera coesa per una definitiva soluzione della crisi libica”. Il ministro ha inoltre espresso apprezzamento per la postura dialogante del vice presidente Ahmed Maitig nei confronti dell’Est del Paese dichiarando: “Auspichiamo che si possa giungere ad un accordo su una soluzione sostenibile in grado di traghettare efficacemente il Paese verso una nuova e importantissima fase”. (segue) (Com)