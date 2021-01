Germania: Soeder (Csu) apre a vaccinazione obbligatoria contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) e primo ministro della Baviera, Markus Soder, ha aperto all'introduzione della vaccinazione obbligatoria contro il coronavirus in Germania. “Tra il personale delle case di riposo e di cura, in troppi che negano l'efficacia del vaccino”, ha dichiarato Soeder nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. Per il presidente della Csu, il Consiglio etico tedesco dovrebbe, quindi, presentare delle proposte in merito ai gruppi per i quali “si potrebbe pensare all'obbligo di vaccinazione” contro il Covid-19. Il primo ministro della Baviera ha aggiunto: “Farsi vaccinare dovrebbe essere visto come un dovere civico”. A tal fine, per Soeder potrebbe aiutare “una campagna a favore della vaccinazione che, organizzata dallo Stato, veda la partecipazione di personalità dell'arte, dello sport e della politica”. A oggi, il governo federale ha ripetutamente escluso l'obbligo di vaccinazione contro la Sars-Cov2 in Germania. (Geb)