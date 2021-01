Fisco: Trano (Misto), situazione magazzino crediti insostenibile, lo dice anche Ruffini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo continua a "cullarsi su crediti che sono ormai impossibili da riscuotere, cercando di dimostrare che lo Stato è capace di recuperare fino all'ultimo centesimo dovuto dai contribuenti, e in tal modo non viene incassato neppure quello che invece è realmente riscuotibile". Lo sottolinea in una nota il deputato del gruppo Misto, Raffaele Trano, membro della Commissione finanze alla Camera. "Un paradosso - spiega - che richiede a mio avviso quanto prima un intervento risolutivo e che oggi è stato evidenziato anche dal direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, audito in commissione Finanze relativamente all'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario. Ruffini, rispondendo a una mia precisa domanda, è stato chiaro: il magazzino crediti, composto da una montagna di cartelle esattoriali non riscosse, ha incastrato la Pubblica amministrazione in un sistema di cattiva efficienza e voler affermare il contrario è nascondersi dietro un dito trasparente. Tale fardello va smaltito e il governo deve farsi carico del problema. Sono infine colpito - conclude Trano - dalle mancate risposte di Bankitalia sul tema dei certificati di compensazione fiscale, uno strumento di cui si continua a non voler discutere mentre le famiglie e le aziende hanno estremo bisogno di sostegno e potrebbero trarre giovamento dall'utilizzo dei crediti come moneta fiscale". (Com)