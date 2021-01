Recovery: nuova bozza inviata ai ministri, Cdm domani alle 21.30

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scontro all’interno della maggioranza è alle battute finali. Nei prossimi giorni si capirà infatti se la crisi di governo, che in parte sembra rientrata, potrà essere davvero superata, mettendo l’esecutivo nelle condizioni di provare a far ripartire il Paese con il piano vaccinale e le risorse del Recovery Fund. È proprio su quest’ultimo punto – ma non solo – che si gioca lo scontro tra Italia viva e le altre forze di maggioranza. Una nota della presidenza del Consiglio ha fatto sapere che stasera è stata inviata a tutti i ministri, come da impegni assunti nel corso dell’ultimo incontro, la nuova bozza del Recovery plan, rielaborata all’esito del confronto con le forze di maggioranza sulla base delle varie osservazioni critiche da queste formulate. Il Consiglio dei ministri è pertanto fissato domani alle ore 21.30.Dopo la bozza di sintesi del piano sul Recovery circolata la scorsa settimana, Italia viva ha chiesto di poter visionare il documento completo, per poter formulare un giudizio complessivo prima del consiglio dei ministri che dovrebbe approvare il piano prima del passaggio in Parlamento. “Noi sul Recovery siamo quelli che hanno chiesto di correre. Nessuno di Italia viva ha chiesto tempo a perdere per chissà quali interessi personali: vogliamo il testo completo”, ha spiegato su Facebook lo scorso 9 gennaio la ministra per le Politiche agricole Teresa Bellanova. "Voi sottoscrivereste un mutuo di casa leggendo solo il riassunto o vorreste il documento per intero? Non deve fare anche così chi vi rappresenta nelle Istituzioni? Siamo seri, per cortesia"."Dico al presidente del Consiglio Conte 'corri, presenta il documento del Recovery plan'. C'è bisogno di correre, non ne posso più di perdere tempo!", ha incalzato il leader di Italia viva Matteo Renzi. L’ex presidente del Consiglio ha anche precisato di non aver “mai chiesto la conta in Aula, non siamo noi che la cerchiamo, ma il presidente del Consiglio che ha detto ci vediamo lì". Dopo che Italia viva ha presentato a fine dicembre un progetto con tutte le proposte per l'utilizzo dei fondi del Recovery Plan, è stato avviato un giro di consultazioni con le forze di maggioranza per fare il punto sul piano con il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, e il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola. La delegazione di Italia viva è stata ricevuta lo scorso 30 dicembre.(Rin)