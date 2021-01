Usa: Camera valuterà impeachment Trump mercoledì 13 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti si riunirà mercoledì 13 gennaio per votare sulla messa in stato d’accusa del presidente Donald Trump. Lo ha detto il leader della maggioranza della Camera, Steny Hoyer, parlando ai legislatori democratici. Secondo quanto riferisce la “Cnn”, i Dem dovrebbero tornare a Washington già domani in serata per prendere in considerazione la risoluzione che chiede al vice presidente, Mike Pence, di evocare il 25esimo emendamento che consentirebbe di destituire Trump. La Camera si riunirà quindi mercoledì alle 9:00 del mattino (le 15.00 in Italia) per esaminare gli articoli di impeachment. Hoyer ha anche assicurato che sarà garantito un livello di sicurezza elevato dentro e attorno al Campidoglio per il voto di impeachment previsto per mercoledì. Il Partito democratico alla Camera ha presentato oggi la risoluzione per la messa in stato d’accusa di Trump, che viene ufficialmente accusato di “incitamento all’insurrezione” dopo l’assalto dei suoi sostenitori al Campidoglio lo scorso 6 gennaio.(Nys)