Governo: Bersani (Leu), Conte nel mirino di Renzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla crisi di governo "Renzi sta dicendo in questi giorni non voglio farlo cadere, voglio farlo muovere. E' la stessa retorica che usò con Letta. Ma i rapporti di forza sono molto diversi". Lo ha detto Pierluigi Bersani (Liberi e uguali), ospite di "Otto e mezzo" su La7. "E' chiaro che voglia aprire una crisi e nel mirino ci sia Conte. Ma mi pare che giustamente Conte e il resto della maggioranza vedano con un certo carico di perplessità che il governo in carica vada da Mattarella a dirgli apriamo la crisi", ha aggiunto. (Rin)