Governo: Bersani (Leu), diversi in maggioranza ritengono Conte un presidente abusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pierluigi Bersani, deputato di Liberi e uguali, sostiene che in merito alla crisi di governo "può essere che ci sia un problema personale. Ma io vedo una scelta che riguarda la politica". Ospite di "Otto e mezzo" su La7, ha quindi precisato: "Non è il solo Renzi che mal sopporta questo accrocchio in Italia. Ci sono mal di pancia nella maggioranza tutta. L'opposizione è aggressiva. C'è chi ritiene Conte un presidente abusivo e inadatto". (Rin)