- "Io non sono un 'Contiano', questo non è governo perfetto. Ma in questo momento bisogna deporre le armi, c'è una difficoltà economica micidiale. Tra qualche mese faremo i conti politici. Ma se si tira il filo della crisi può venire giù il maglione". Lo ha detto Pierluigi Bersani, deputato di Liberi e uguali ospite di "Otto e mezzo" su La7. (Rin)