Difesa: Guerini incontra a Roma vicepremier Governo accordo nazionale libico Maitig (2)

- Altro tema al centro del colloquio, la cooperazone militare italo-libica e i risultati del recente incontro tra Guerini e l’omologo Namroush, in occasione del quale è stato firmato l’accordo tecnico di cooperazione Italia – Libia, che ha permesso la sottoscrizione di un corposo Piano di cooperazione (60 attività) e di validare un ambizioso percorso di formazione in Italia a favore del personale militare libico. “Si tratta per la Difesa italiana di un impegno che intendiamo mantenere anche negli anni a venire. La presenza dei nostri militari in Libia sarà in tal senso essenziale, sosterremo in maniera efficace le attività previste e forniremo supporto alla Libia in tutti i campi richiesti: lo sminamento umanitario, la medicina militare, l’addestramento, l’idrografia e la ricerca e soccorso”.Infine, il ministro Guerini, nell’augurare al vice presidente Maitig buon lavoro per la sua permanenza a Roma e per il buon esito degli incontri istituzionali ha concluso: “Sono lieto di questa opportunità di incontro, soprattutto alla luce della sua storica vicinanza all’Italia e quindi del suo ruolo centrale nel mantenimento dei profondi rapporti di amicizia che esistono tra i nostri paesi. Inoltre voglio esprimerle la mia gratitudine per l’attenzione che Lei da sempre riserva al nostro Paese, testimoniando sempre ed in maniera genuina la grande amicizia che esiste tra i nostri popoli". (Com)