Governo: Bersani (Leu), Conte è punto di equilibrio nel Paese, crisi scatenerebbe frana

- Pierluigi Bersani, deputato di Liberi e uguali, ritiene che "bisogna convincere tutti che Conte, non essendo Roosvelt, è un punto di mediazione e di equilibrio non solo nel palazzo ma anche nel Paese. La gente pensa che non sia un politicante, ma che stia facendo il possibile". Ospite di "Otto e mezzo" su La7, Bersani ha poi ribadito: "In questo momento smuovere una crisi, significa far venir giù una frana. Chi vuole fare i conti con Conte deve aspettare un attimo". (Rin)