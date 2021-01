Latina: comune, da domani chiusa la scuola primaria Gionchetto per lavori urgenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ordinanza di chiusura da domani, martedì 12 gennaio, e per tutta la settimana corrente per la scuola primaria di via Gionchetto (Istituto Comprensivo Giovanni Cena), nel comune di Latina. "Il provvedimento - si legge in una nota - si è reso necessario per poter effettuare lavori urgenti di messa in sicurezza in seguito al rinvenimento di un vecchio serbatoio di gasolio interrato e dismesso da decenni, allagato dall’acqua piovana. La scoperta è stata fatta a causa dell’odore insistente di carburante che proveniva dalla cisterna. Allertato, il Comune ha provveduto a inviare immediatamente i propri tecnici sul posto, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, ai carabinieri del Nas e al personale della polizia locale e dell’Arpa Lazio". (segue) (Com)