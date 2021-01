Usa: Bersani (Leu), lezione americana rinvigorisca pattuglie liberali di destra italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando si racconteranno gli ultimi 30 anni di storia si dirà che "sono stati progresso tecnologico, globalizzazione, protezionismi, nazionalismi, sinistra che si indebolisce e destra che si radicalizza. E Trump è questa cosa qui". Lo ha detto Pierluigi Bersani, deputato di Liberi e uguali, ospite di "Otto e mezzo" su La7. "Ma è ora che gli Usa si occupino del mantenimento e della tutela della democrazia. Alla nostra destra non fa bene l'indebolimento di Trump. Ma il trumpismo negli Usa c'è ancora e in Italia c'è una destra con caratteri regressivi", ha osservato per poi concludere: "Spero che la lezione americana rinvigorisca le pattuglie liberali che si muovono nella destra italiana". (Rin)