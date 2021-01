Governo: Mulè (FI), da Bettini scenari surreali, si occupi di poltrone Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè, afferma che "oramai Goffredo Bettini è come una fastidiosa zanzara. Ronza intorno a Forza Italia e vaticina scenari irreali. Faccia ciò che gli riesce bene - sferza in una nota -: continui a dedicarsi alle poltrone del Pd e dei suoi amichetti piuttosto che dispensare analisi su Forza Italia. Che poi le presunte lezioni di liberalismo arrivino da un ex segretario del partito comunista di Roma oggi alleato dei Cinque stelle e di Liberi e uguali fa soltanto sorridere".(Com)