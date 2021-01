Francia: Macron, cominciare l'anno con One Planet Summit è importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cominciare l'anno 2021 con il One Planet Summit è molto importante perché è l'anno in cui occorrerà tornare a vincere tutte le nostre sfide. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, durante il vertice internazionale che quest'anno è stato organizzato dalla Francia e si è concentrato sul tema della biodiversità. "Il futuro e quello del nostro pianeta dipende da quello che facciamo qui adesso", ha detto il capo dello Stato dall'Eliseo dove erano presenti alcuni partecipanti, mentre gli altri erano collegato in videoconferenza. Macron ha ricordato i mancati obiettivi che erano stati prefissati all'inizio del decennio passato. "Bisogna guardare in faccia questo fallimento, non per drammatizzare" ma " per accelerare la nostra azione con cose molto concrete", ha detto Macron. (Frp)