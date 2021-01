Colombia: ministra Esteri Claudia Blum positiva a nuovo coronavirus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quarantena prevede il divieto totale di circolazione per la popolazione non dedita ad attività essenziali lungo tutto il ponte festivo che si estende fino a martedì incluso. Mentre per i giorni successivi, dal 12 al 17 gennaio, è stato decretato il coprifuoco dalle 20 alle 4 antimeridiane. In vigore durante tutto questo periodo anche la proibizione della vendita di bevande alcoliche. "E' come se stessimo facendo un'altra simulazione di quarantena totale", ha aggiunto Lopez. "Quattro giorni di seguito con la circolazione limitata. Venerdì, sabato, domenica e lunedì tutta la popolazione dovrà rimanere in casa ed evitare di uscire", ha concluso. (segue) (Mec)