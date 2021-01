Germania: il governo aderisce alla Coalizione per la natura e le persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ha aderito alla Coalizione ad alta ambizione per la natura e le persone (Hac), alleanza di 50 paesi che si sono impegnati a proteggere il 30 per cento delle proprie terre e acque entro il 2030. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'Hac è stata istituita durante il One Planet Summit, organizzato oggi a Parigi in parte in presenza e in parte in formato virtuale da Francia, Onu e Banca mondiale. L'iniziativa è stata del presidente francese, Emmanuel Macron, che in precedenza aveva annunciato di voler attuare gli obiettivi dell'Hac per il proprio Paese e per i suoi territori d'oltremare. Per la Germania, è stata la cancelliera Angela Merkel a dichiarare l'adesione del Paese all'Hac, invitando altri Stati. Inoltre, Merkel ha accettato di sostenere i paesi in via di sviluppo ed emergenti nella protezione delle loro superfici terrestri e marittime in maniera più efficace. La cancelliera ha poi osservato che, “ogni giorno, gli habitat naturali vengono distrutti e un quarto delle specie animali e vegetali è minacciato di estinzione”. Questa tendenza ha avuto “un impatto drammatico sulla qualità della vita delle persone”. Pertanto, “è necessario intensificare gli sforzi” per proteggere la biodiversità. “Non deve succedere prima o poi, ma ora, altrimenti le conseguenze saranno irreversibili”, ha avvertito la cancelliera tedesca. (segue) (Geb)