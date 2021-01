© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, informa su Twitter: "Abbiamo consegnato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la nuova bozza del Recovery plan. In oltre 170 pagine sono esposte le strategie, i progetti, le risorse per far ripartire l’Italia. Ora nel governo, in Parlamento e nel Paese si apre la fase di analisi, miglioramento, decisione". (Rin)