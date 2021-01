Iran-Corea del Sud: ministro Esteri Zarif, Seul sblocchi quanto prima risorse iraniane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il maggiore ostacolo allo sviluppo delle relazioni fra Iran e Corea del Sud è rappresentato attualmente dalle restrizioni sulle riserve di valuta estera dell’Iran depositate presso le banche sudcoreane. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri dell’Iran, Mohammad Javad Zarif, durante un incontro con il vice ministro degli Esteri di Seul, Choi Jong-Kun, in visita in questi giorni a Teheran. Zarif ha fatto appello al governo sudcoreano affinché prenda le misure necessarie a rimuovere tutti gli ostacoli, il più rapidamente possibile. Date le conseguenze economiche e sanitarie del coronavirus, ha proseguito il ministro iraniano, la prima priorità delle relazioni fra i due Paesi è fornire accesso alle risorse finanziarie bloccate in Corea del Sud. L’azione “illegale” delle banche sudcoreane, ha aggiunto, ha “danneggiato gravemente l’immagine della Corea fra gli iraniani”, di conseguenza i membri del parlamento iraniano sottolineano il loro diritto legale a occuparsi della questione e sottolineare che il problema dovrà essere risolto il prima possibile. Da parte sua, Choi – riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Irna” – ha sottolineato che Seul utilizzerà tutti i suoi poteri per fornire accesso alle risorse in questione. Le parti hanno anche affrontato la questione della petroliera sudcoreana Hankuk Chemi, recentemente sequestrata dalla Marina dei pasdaran iraniani: Zarif ha sottolineato che il sequestro è avvenuto perché la nave inquinava le acque del Golfo persico, dunque solo per via di una questione tecnica che viene perseguita nel quadro dei regolamenti legali e giudiziari ordinari. (Res)