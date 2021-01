Milano: su 19mila beneficiari reddito cittadinanza solo 113 coinvolti in progetti pubblica utilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su circa 19mila beneficiari del reddito di cittadinanza a Milano, solo 113 sono stati coinvolti in progetti utili per la collettività (Puc). Lo ha fatto sapere l'assessore alle Politiche sociali e abitative, Gabriele Rabaiotti, rispondendo in Consiglio comunale a una domanda a risposta immediata del capogruppo di Forza Italia, Fabrizio De Pasquale, a proposito del mancato utilizzo di beneficiari del reddito in attività utili, come la spalatura della neve. "Non tutti i 19mila soggetti hanno possibilità di svolgere i servizi che noi stiamo immaginando per loro", ha spiegato Rabaiotti, indicando come principale causa della scarsa partecipazione il fatto che la piattaforma GePi messa a punto dal ministero del Lavoro per attivare i Puc "è stata messa a disposizione nel secondo semestre 2019 in versione non definitiva ed è arrivata a noi nella versione utilizzabile nell'ottobre del 2020. Quindi, ad esempio, non è stato possibile attivare la polizza assicurativa Inail fino a ottobre 2020". Anche la pandemia ha influito: "Da marzo a luglio 2020 - ha detto l'assessore - il Ministero ha disposto la sospensione di tutti gli obblighi previsti in capo ai beneficiari del reddito di cittadinanza, tra i quali anche la sospensione della convocazione per i patti di inclusione sociale e la conseguente attivazione dei Puc". (segue) (Rem)