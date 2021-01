Milano: su 19mila beneficiari reddito cittadinanza solo 113 coinvolti in progetti pubblica utilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a questo Rabaiotti ha sottolineato le difficoltà "amministrative e organizzative" connesse all'attivazione dei progetti di pubblica utilità, per risolvere le quali l'amministrazione ha lanciato una gara per un servizio di supporto nella gestione dei Puc. Fino ad adesso il Comune di Milano ha attivato due progetti utili per la collettività: il primo, interno, ha coinvolto tra ottobre e dicembre 2020 sessanta beneficiari del reddito di cittadinanza, impegnati in alcune sedi della direzione Politiche sociali in attività di misurazione della temperatura corporea e di controllo dei dispositivi di protezione individuale. "Un secondo progetto - ha concluso Rabaiotti - ha coinvolto 236 beneficiari, ma alla luce delle verifiche effettuate alla fine solo 53 sono stati in grado di condurre a buon fine le 8/16 ore di attività prevista a livello settimanale". (Rem)