© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ristori Lazio – oggi arrivate già 3000 domande per accedere al contributo a fondo perduto fino a 25mila euro che Regione Lazio ha stanziato per imprenditori e commercianti colpiti da crisi Covid19. In totale 51 milioni. Vogliamo essere vicini a chi resiste e combatte". Così su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (Com)