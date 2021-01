Germania: AfD potrebbe essere classificata come sospetta organizzazione di estrema destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine di gennaio, l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), l'agenzia di intelligence interna tedesca, potrebbe classificare come sospetta organizzazione di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD). È quanto rivela il settimanale “Der Spiegel”. Partito nazionalconservatore che raccoglie consensi anche nella destra radicale, AfD è già oggetto di indagini per estremismo di destra da parte del BfV. Secondo “Der Spiegel”, il direttore del BfV, Thomas Haldenwang, si sarebbe detto sorpreso qualora, in base alle informazioni a disposizione dell'agenzia, AfD non venisse classificata come sospetta organizzazione della destra radicale. Nel partito sta, infatti, crescendo l'influenza dell'Ala (Der Fluegel), corrente ultrà formalmente scioltasi dal 30 aprile 2020. (Geb)