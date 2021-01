Grecia: accordo per garantire wifi gratuito in 25 siti archeologici e musei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Cultura greco ha firmato un accordo con l'operatore per la telefonia mobile Cosmote, controllata della principale società di telecomunicazioni Ote, per espandere la rete wifi nei più importanti siti archeologici e musei del Paese. Con l'accordo firmato oggi, spiega il portale online del quotidiano "Kathimerini", viene estesa la copertura wifi a 25 siti archeologici e musei dagli attuali 14. A siglare l'accordo oggi la ministra della Cultura di Atene Lina Mendoni e l'amministratore delegato di Ote Michael Tsamaz, il quale ha sottolineato che viene previsto un investimento superiore ai 3 milioni di euro per l'attuazione del progetto. L'antica Olimpia, il nuovo museo archeologico di Chania (a Creta), le tombe reali a Vergina e il sito archeologico di Mistra, alcune delle nuove aree di interesse culturale che saranno coperte dal wifi gratuito tramite questo accordo.(Gra)