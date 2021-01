Ue: accordo su InvestEu per investimenti sostenibili e sostegno a Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea hanno raggiunto un accordo sul nuovo programma InvestEu, per promuovere investimenti strategici, sostenibili e innovativi e affrontare i fallimenti del mercato, gli investimenti subottimali e il divario di investimenti in settori mirati, per il periodo 2021-2027. Lo ha comunicato la commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo. Riconoscendo che molte aziende sono a rischio di insolvenza a causa della crisi del Covid-19, i negoziatori del Parlamento europeo delle commissioni per i bilanci e per gli affari economici e monetari hanno insistito affinché il sostegno del capitale fosse fornito alle Pmi che sono state colpite negativamente dalla crisi. Sono stati anche in grado di garantire che saranno effettuati investimenti strategici nella produzione di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e forniture. InvestEu potrà quindi basarsi sul sostegno fornito dal suo predecessore, il Fondo europeo per gli investimenti strategici, per i vaccini contro il coronavirus BioNTech e Curevac. (segue) (Beb)