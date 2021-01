Ue: accordo su InvestEu per investimenti sostenibili e sostegno a Pmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziatori hanno convenuto che il sostegno di InvestEu dovrebbe finanziare progetti sostenibili in grado di dimostrare il loro impatto ambientale, climatico e sociale positivo. I progetti di investimento dovrebbero inoltre essere soggetti al principio di "non arrecare danni significativi", nel senso che non devono influire negativamente sugli obiettivi ambientali e sociali dell'Ue. Inoltre, i deputati si sono assicurati che InvestEu contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo di spendere almeno il 30 per cento dei fondi dell'Ue per obiettivi climatici fino al 2027. Per i negoziatori, la garanzia dell'Ue di circa 26 miliardi di euro dovrebbe mobilitare 400 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi in tutta l'Unione europea e sarà assegnata a obiettivi strategici come infrastrutture sostenibili (37,8 per cento, circa 9,9 miliardi di euro); ricerca, innovazione e digitalizzazione (25,1 per cento, circa 6,6 miliardi di euro); Pmi (26,4 per cento, circa 6,9 miliardi di euro); investimenti sociali e competenze (10,6 per cento, circa 2,8 miliardi di euro). Inoltre, il Fondo europeo per gli investimenti (Fei), che contribuirà all'attuazione del programma InvestEu, riceverà 375 milioni di euro aggiuntivi. L'accordo raggiunto dovrà ora essere approvato prima dalle commissioni Affari economici e monetari e Bilanci, seguito da una votazione in plenaria. Anche il Consiglio deve approvare l'accordo. (Beb)