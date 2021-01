Libano: Covid, decretato stato di emergenza dal 14 al 25 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio superiore di Difesa del Libano ha decretato oggi lo stato di emergenza, per i giorni compresi tra giovedì 14 e il 25 gennaio, rafforzando così ulteriormente la serrata in vigore per contrastare la diffusione del coronavirus. In particolare, dalle 5:00 di giovedì alle 5:00 del 25 gennaio sarà imposto un coprifuoco diurno e notturno e sarà impedita la circolazione di tutti i veicoli pubblici e privati. Resteranno chiuse inoltre tutte le istituzioni pubbliche e private e le banche commerciali, mentre supermercati e ristoranti potranno operare solo tramite consegne. Saranno autorizzati a svolgere le loro attività, ma solo in alcuni momenti della giornata, il Fondo nazionale per la sicurezza sociale, fabbriche di alimentari e farmaci, mercati alimentari, mulini, panifici, farmacie, laboratori medici, cliniche, stazioni di servizio e compagnie assicurative. L’aeroporto di Beirut resterà aperto, ma i viaggiatori provenienti da Addis Abeba, il Cairo, Adana, Istanbul e Baghdad dovranno al loro arrivo restare in quarantena in albergo per una settimana, a spese proprie. (Res)