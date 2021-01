Covid: per l'Oms non ci sarà immunità di gregge nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sostiene che nonostante i vaccini, l'immunità di gregge Covid non sarà raggiunta nel 2021. È quanto emerso dal consueto briefing condotto dall’Oms sulla pandemia di Covid-19 da Ginevra. Durante la conferenza stampa, Soumya Swaminathan, capo ricercatore dell’Oms, ha sollecitato il mantenimento del distanziamento sociale e delle mascherine. Da parte sua il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha chiesto "un impegno collettivo per far sì che entro i prossimi 100 giorni le vaccinazioni per gli operatori sanitari ed i soggetti ad alto rischio siano in corso in tutti i paesi". (Res)