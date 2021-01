Usa: “Abc”, allarme Fbi su gruppi armati diretti a Washington in settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giorni che precedono l'insediamento di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti potrebbero veder moltiplicarsi proteste e scontri armati, per i quali gruppi di facinorosi avrebbero intenzione di mobilitarsi in settimana verso la capitale Washington Dc e altre città del Paese. Lo riferisce l’emittente “Abc News”, citando un documento interno dell’Fbi ottenuto in esclusiva. "A partire dal 10 gennaio – si legge nel dossier - sono in programma proteste armate in tutte le 50 capitali di Stato e al Campidoglio degli Stati Uniti dal 17 gennaio al 20 gennaio”. In particolare, il documento elaborato dai federali riferisce di "un gruppo identificato di armati che intendono recarsi a Washington il 16 gennaio". Il commando avrebbe fatto sapere che "se il Congresso cercherà di rimuovere Trump con il 25esimo emendamento ci sarà una enorme rivolta". (segue) (Nys)