Usa: “Abc”, allarme Fbi su gruppi armati diretti a Washington in settimana (2)

- Sulla scorta dei fatti del Campidoglio, dove un gruppo di sostenitori del presidente Donald Trump ha fatto irruzione il 6 gennaio per interrompere la certificazione del voto del Collegio elettorale, grande attenzione è dedicata alla sicurezza della cerimonia di inaugurazione prevista per il 20 gennaio prossimo. La sindaca di Washington Dc, Muriel Bowser, ha chiesto un innalzamento del livello di sicurezza nei giorni precedenti e successivi alla cerimonia. "Crediamo fermamente che l’inaugurazione presidenziale del 20 gennaio richiederà un approccio molto diverso rispetto alle precedenti, dato il caos vissuto al Campidoglio degli Stati Uniti durante l'insurrezione", ha scritto Bowser in una lettera al segretario per la sicurezza nazionale ad interim Chad Wolf durante il fine settimana. In questo contesto, il National Park Service (Nps), ha fatto sapere che il Washington Monument – l’obelisco in memoria del primo presidente degli Stati Uniti - resterà chiuso fino al 24 gennaio in risposta alle minacce di interrompere l'inaugurazione, come avvenuto a Capitol Hill durante l’assalto al Congresso da parte di facinorosi pro-Trump. (Nys)