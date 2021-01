Roma: Agnello (M5s), al via seconda fase lavori manutenzione ponte della Magliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riqualificazione ponte della Magliana, un tema affrontato più volte dalla commissione capitolina Lavori pubblici e un'attesa lunga 40 anni che sta per finire". Lo scrive, su Facebook, Alessandra Agnello, presidente della commissione Lavori pubblici di Roma Capitale. "Oggi, 11 gennaio - aggiunge - è infatti partita la seconda fase dei lavori di manutenzione straordinaria che consentirà di mettere in totale sicurezza un'infrastruttura nevralgica per l'intero quadrante sud della città, sede di transito quotidiano di migliaia di veicoli che si dirigono o tornano dall'aeroporto di Fiumicino Nei primi 3 giorni l'area sarà cantierizzata di notte e verrà apposto uno spartitraffico centrale. La carreggiata della Roma-Fiumicino sarà interdetta al transito dalle ore 21 alle ore 6 del giorno seguente. Nei successivi giorni, invece, le lavorazioni interesseranno soltanto una singola corsia per senso di marcia: dal 27 gennaio verrà chiusa la carreggiata verso Fiumicino, poi toccherà a quella in entrata verso Roma a partire dal 4 marzo". (segue) (Rer)