© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNECommissione consiliare Casa. All’ordine del giorno il sostegno affitto per giovani famiglie e under 35, “superaffitto" e "superaffitto breve". Partecipa l’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti.Diretta YouTube (dalle 16 alle 17.30)Commissione consiliare congiunta Trasparenza e Antimafia. All’ordine del giorno l’aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Partecipa Fabrizio Dall'Acqua. responsabile per la prevenzione della corruzione, per la trasparenza e l'integrità.Diretta YouTube (dalle 17.30 alle 19.00)REGIONEIl presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, visita il cantiere della ex caserma Garibaldi a Varese, accompagnato dal sindaco Davide Galimberti e del rettore dell'Università degli Studi dell'Insubria Angelo Tagliabue.Cantiere della ex Caserma a Varese (ore 10.00)L'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, effettua un sopralluogo al cantiere della Variante di Zogno (Bg) per fare il punto sui lavori. Saranno presenti anche rappresentanti dell’amministrazione comunale di Zogno.Via Grotta delle Meraviglie - ingresso cantiere - Zogno/Bg (ore 10.00)L'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, incontra la stampa per fare il punto sulla situazione della qualità dell'aria nel territorio regionale e illustrare i provvedimenti assunti. Per l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) partecipano il presidente Stefano Cecchin e il tecnico Guido Lanzani.Palazzo Lombardia - Sala Stampa, Ingresso N.4 - 11° piano/Pagina Facebook Lombardia Notizie Online (ore 11.30) (segue) (Rem)