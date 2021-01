Brasile: si chiude prima asta ministero Ambiente, due parchi nazionali al privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Ambiente del Brasile ha aggiudicato all'asta la concessione di due parchi nazionali negli stati di Santa Catarina e Rio Grande do Sul. I parchi di Aparados da Serra e Serra Geral, situati al confine tra i due stati, sono stati aggiudicati al gruppo Construcap per un periodo di 30 anni. La società ha offerto 20,5 milioni di real (l'equivalente di circa 3 milioni di euro) per la concessione delle due aree, aggiudicandosi l'asta grazie a un'offerta del 2.700 per cento superiore rispetto alla base d'asta di 718.000 real (110.000 euro). Il gruppo sarà responsabile del rilancio, ammodernamento, funzionamento, manutenzione e gestione dei parchi, oltre all'offerta di servizi ai turisti, inclusi cibo, parcheggio e sicurezza e altri. Entrambe le unità erano gestite fino ad ora dall'Istituto Chico Mendes di conservazione della biodiversità (Imcbio). Insieme, i parchi coprono un'area di circa 30.400 ettari. Si tratta dei primi parchi nazionali ad essere messi all'asta con il nuovo modello di concessione stabilito dal ministero. Oltre al gruppo Construcap hanno partecipato all'asta le società Soul Parque, Parque Sul, Agro Latina, Consorzio Aparados da Serra, Canyons Parks. (Brb)