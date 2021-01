Scuola: Pd Roma, pieno sostegno sforzi Regione lotta al covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come democratiche e democratici di Roma siamo al fianco delle studentesse e degli studenti delle scuole superiori nel sostenere l’esigenza di un rientro in classe in sicurezza, a condizioni sostenibili, praticabili e programmate. Ma condividiamo la scelta di molte regioni, tra cui il Lazio, di proseguire temporaneamente con la Didattica digitale integrale che si è resa necessaria di fronte al nuovo aumento dei casi di contagio". Così in una nota congiunta Pd Roma e gruppo Pd in Campidoglio. "In questo momento - aggiunge il comunicato - c’è la necessità primaria di salvare vite umane e di non compromettere il grande sforzo messo in campo per la campagna vaccinale con il Lazio in primissima linea su questo fronte. Altrettanto riteniamo utile rispondere positivamente alla richiesta di maggiore coinvolgimento delle rappresentanze studentesche nel percorso verso una ripartenza della scuola che assicuri sicurezza, continuità ma anche qualità della didattica e il fondamentale diritto non solo allo studio ma anche all’apprendimento". (segue) (Com)