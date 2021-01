Sport: Spadafora, nasce piattaforma per ausili gratuiti per persone con disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nasce una piattaforma per richiedere ausili gratuiti per l'avviamento allo sport delle persone con disabilità. Lo annuncia su Facebook il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora che spiega: "Il dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei ministri, per gestire il fondo dedicato, ha sottoscritto un accordo con il Comitato italiano paralimpico, la Società sport e salute Spa e l’Inail (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)". Con oggi è "possibile inoltrare la domanda di partecipazione all’indirizzo https://ausiliperlosport.sportesalute.eu", conclude il ministro. (Rin)