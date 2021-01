Usa: Oms, nuove varianti del Covid più contagiose e “altamente problematiche”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove varianti del virus Sars-Cov2, più contagiose rispetto al ceppo originale, sono "altamente problematiche" e potrebbero causare maggiori contagi e ricoveri se la diffusione del virus non viene immediatamente arrestata. Lo ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, capo dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ricordando che durante il fine settimana è stato scoperto un nuovo ceppo Covid-19 in Giappone. In precedenza l’Istituto nazionale nipponico per le malattie infettive aveva reso noto di aver scoperto una nuova variante del coronavirus in quattro viaggiatori in arrivo dal Brasile. Questa nuova tipologia di Covid sembra aver sviluppato le stesse mutazioni di altri ceppi scoperti nel Regno Unito e in Sud Africa. Gli esperti dell’Oms hanno comunque ribadito che le nuove versioni, sebbene altamente contagiose, non sembrano provocare condizioni di malattia più gravi. I Centers for Disease Control and Prevention statunitensi (Cdc), sottolineano che man mano che i virus si diffondono è ragionevole aspettarsi nuove mutazioni. Anche Tedros ha confermato che “più il virus si diffonde, maggiori sono le possibilità di nuove modifiche”. Tuttavia, ha proseguito il capo dell’Oms, questo può portare “a un'ondata di contagi e ricoveri, un fatto altamente problematico per gli ospedali già vicini al punto di rottura, specialmente laddove la sanità pubblica e le misure di distanziamento sociale hanno già fallito”.(Nys)