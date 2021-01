Brasile: covid, 44.680 contagi tra la popolazione indigena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero totale di casi di contagio da nuovo coronavirus tra le popolazioni indigene in Brasile ha raggiunto quota 44.680. Lo riferisce l'Articolazione delle popolazioni indigene del Brasile (Apib). L'organizzazione ha contato anche 915 morti per la malattia, che già colpisce 161 comunità indigene nel paese. Le cifre superano quelle fornite dal governo federale, secondo cui le infezioni confermate da Sars-CoV-2 tra gli autoctoni sono 38.783 e i morti non superano quota 518. una differenza legata al fatto che il ministero della Salute non tiene conto dei casi registrati tra gli indigeni che vivono in aree urbane, al di fuori delle riserve destinate alle comunità isolate. (segue) (Brb)