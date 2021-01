Germania: la politica economica dei Verdi in caso di vittoria alle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I copresidenti dei Verdi, Annalena Baerbock e Robert Habeck, hanno approvato il programma di politica economica che il partito intende attuare in caso di vittoria alle elezioni in Germania, il 26 settembre prossimo. Intitolato “Insieme meglio, meglio insieme”. il piano si basa sull'aumento della spesa pubblica per gli investimenti, con il relativo incremento del debito, nonché sull'abolizione dei vincoli di bilancio in pareggio, anche dopo la crisi del coronavirus. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, i Verdi intendono realizzare investimenti pubblici per 500 miliardi di euro nei prossimi dieci anni. Per Habeck, un rapido ritorno all'austerità dopo la crisi del coronavirus sarebbe “assolutamente sbagliato” e metterebbe a repentaglio la ripresa della Germania. Al centro di “Insieme meglio, meglio insieme” vi è la ristrutturazione dell'economia in maniera da renderla rispettosa del clima, soprattutto nei settori della mobilità e della produzione di energia. Inoltre, vengono definiti necessari ulteriori investimenti per infrastrutture pubbliche come scuole, piscine, ospedali e centri urbani. Queste aree sono sottoposte a uno "stress test" dalla pandemia. La spesa pubblica deve poi finanziare attività di ricerca e sviluppo, nonché le tecnologie sostenibili. (Geb)